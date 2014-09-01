Євросоюз може ввести заборону на покупку держборгу Росії

Європейські інвестори можуть бути відсторонені від покупки нових держоблігацій Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в дипломатичних колах ЄС.

Заборона може міститися в рамках пакету додаткових санкцій проти Москви через дії в Україні.

Лідери ЄС в суботу вирішили на саміті, що пряма участь російських військ у війні в східних областях України, що Москва не визнає, вимагає активізації санкцій до тих пір, поки Росія не виведе своїх солдатів назад.

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Нерезидентам належить трохи більше чверті облігацій федеральної позики РФ, що знаходяться на ринку. Номінальний обсяг облігацій, що належать іноземцям, становив 945,0 мільярда рублів на 1 липня.

Нагадаємо, Єврокомісія за дорученням Європейської ради вже готує нові пропозиції щодо обмежувальних заходів проти Росії у зв'язку з українською ситуацією.