Фонд гарантування почав ліквідацію «АвтоКразБанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію «АвтоКразБанку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації, повідомляється на сайті фонду.

Фонд призначив ліквідатором банку Володимира Третьяка.

Фонд запропонував вкладникам банку для отримання відшкодувань за вкладами з 5 вересня по 16 жовтня звертатися до установ «Укрінбанку». Виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться згідно із загальним реєстром вкладників. Відшкодування вкладникам, які з якихось причин не звернуться за відшкодуванням у зазначений термін, проводитимуться за індивідуальними зверненнями до фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «АвтоКразБанк» із 30 травня. З 15 серпня Фонд почав виплати вкладникам банку через відділення «Укрінбанку».

«АвтоКразБанк» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією НБУ, власниками банку є маловідомі підприємці з Донецька Сергій Пахальчук (24,99% акцій банку), Андрій Лизогуб (24,99%) і Андрій Некрілов (24,99%).