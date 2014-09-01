В Австрії заморозили спільний бізнес Курченка і сина Азарова

В Австрії заморожено активи компанії LPG Trading GmbH, яка займалася торгівлею зрідженим газом, повідомляє «Німецька хвиля».

Відповідно до оприлюдненого першого вересня у реєстрі підприємств повідомлення Міністерства внутрішніх справ Австрії, блокування активів стосується часток бізнесу, які належать Сергієві Курченку та Олексієві Азарову - сину екс-прем'єра Миколи Азарова.

Як повідомлялося раніше, щодо цієї компанії з березня ведеться слідство за підозрою у відмиванні коштів.

Активи Курченка і Азарова заморожені на підставі рішення Ради ЄС про санкції проти клану Януковича, ухваленого у березні.

Йдеться про бізнес Курченка і Азарова в Австрії і Німеччині через нідерландську компанію Stichting DepositaryDonau Investment Fund, власники якої сховані в офшорних зонах. Щоб довести юридично причетність оточення Януковича до цієї компанії, австрійським правоохоронцям знадобилося півроку.

Загалом на даний момент в Австрії заморожено активи людей оточення екс-президента Віткора Януковича на суму близько шести мільйонів євро, повідомили у Міністерстві економіки Австрії.

Компанія Stichting Depositary Donau Investment Fund має активи і в Німеччині. Зокрема, згідно із реєстром підприємств Німеччини, їй належить мережа газових заправок SparschweinGas.

Утім, як повідомили у правоохоронних органах Німеччини, зв’язок цієї компанії з Курченком чи Азаровим ще не встановлено, активи не заморожені – компанія з мільйонним оборотом продовжує працювати.

Загалом, як стало відомо DW з власних джерел, на даний момент в країнах ЄС заморожено близько мільярда доларів, які, ймовірно, належать оточенню Віктора Януоквича. Значна частина цих коштів може належати Сергієві Курченку.

Він, як і чимало інших відомих представників поваленого півроку тому режиму, переховується нині від правосуддя у Росії, повідомляють ЗМІ.

Генеральна прокуратура України підозрює Курченка у махінаціях з продажем зрідженого газу, які завдали державі збитків на понад три мільярди гривень.

Група компаній СЄПЕК, яку контролював Курченко, за даними Генпрокуратури, була злочинною організацією, що діяла під прикриттям низки фіктивних фірм. Інформація, оприлюднена нині австрійськими правоохоронними органами, вказує на те, що до даної злочинної організації міг мати відношення і Олексій Азаров.