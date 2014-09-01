Росію можуть виключити з G20 - ЗМІ

Таке рішення країни G20 можуть ухвалити на тлі ескалації конфлікту на Сході України та з огляду на роль Росії у цих процесах, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на публікацію в газеті Handelsblatt.

Відповідна пропозиція буде внесена на обговорення Австралією найближчими тижнями, зазначає видання.

Напередодні саміту Великої двадцятки Австралія має намір обговорити з іншими країнами групи, чи запрошувати на цю подію російського президента Володимира Путіна. Остаточне рішення поки що не ухвалене. Саміт G20 відбудеться у листопаді в австралійському місті Брісбені.

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У липні прем’єр-міністр Австралії Тоні Абботт заявив, що допускає можливість скасування запрошення російського президента Путіна на саміт Великої двадцятки. Таку думку політик висловив на тлі авіакатастрофи пасажирського літака Малайзійських авіаліній, що сталася у Донецькій області. Тоді він повідомив, що запрошення можуть відкликати, якщо підтвердиться причетність Росії до загибелі пасажирів рейсу MH17.