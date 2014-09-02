Сьогодні в Україну піде реверсний газ зі Словаччини

Про це повідомив представник оператора газотранспортної системи Словаччини компанії Eustream Ваграм Чугурян, передає 112 Україна.

"Офіційний початок комерційних поставок газу в Україну в реверсному режимі по трубопроводу Вояни-Ужгород заплановано на 12 годину 2 вересня, - сказав Чугурян. - Згідно з планом, з цього дня обсяг поставок повинен скласти 27 мільйонів кубометрів газу на добу або близько 10 мільярдів кубометрів газу в рік".

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За даними ЗМІ, вартість газу по реверсним поставкам зі Словаччини - 360 доларів за одну тисячу кубометрів.