Нові санкції Заходу завдадуть непоправної шкоди економіці Росії - Кемерон
08:42, 02 вересня 2014Фінанси
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Рішення щодо РФ буде прийнято протягом тижня
REUTERS
Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що санкції західних країн завдадуть непоправної шкоди російській економіці, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Telegraph.
Читайте такожЄС готує нові санкції проти Росії до 5 вересня - ЄлісєєвЗа словами Кемерона, протягом тижня буде прийнято рішення про нові санкції щодо Росії.
Читайте такожВелика Британія хоче відрізати Росію від світової фінансової системи - ЗМІЯк зазначив прем'єр, такий режим відносин з Росією буде діяти до тих пір, поки Москва не змінить свою позицію щодо України.
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