Нові санкції Заходу завдадуть непоправної шкоди економіці Росії - Кемерон

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що санкції західних країн завдадуть непоправної шкоди російській економіці, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Telegraph.

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