У Росії придумали підстави для подання скарги на Україну до СОТ - ЗМІ

Міненерго визнало факт порушення Україною норм Всесвітньої торгової організації в частині невідповідності принципів Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС) нещодавно прийнятого закону «Про внесення змін у деякі закони України про реформування системи управління єдиної газотранспортної системи України», пишуть «Известия».

Про це йдеться у листі заступника міністра енергетики Анатолія Яновського депутату Держдуми, члена комітету з енергетики Андрію Крутова (копія є в розпорядженні видання).

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Раніше Андрій Крутов направляв в Міненерго депутатський запит, в якому пропонував розглянути можливість подання скарги проти України у Всесвітню торговельну організацію (СОТ) через обмеження прав російських компаній при акціонуванні газотранспортної системи країни та її підземних сховищ газу (ПСГ). Приводом для такого звернення став закон, ухвалений Верховною Радою України, «Про внесення змін у деякі закони України про реформування системи управління єдиної газотранспортної системи України», згідно з яким планується створити дві компанії з управління українською ГТС та підземними сховищами газу, де 51% буде належати державі, а 49% зможуть придбати тільки компанії з Європи або США. Причому Верховна Рада прийматиме до уваги при прийнятті рішення про допуск компаній до проекту список всіх її бенефіціарів.

Заступник міністра енергетики Анатолій Яновський у відповіді Крутова зазначає, що прийнятий Верховною Радою закон поки ще не підписано президентом України Петром Порошенком та не опубліковано в офіційних джерелах, тобто не набув офіційної чинності.

На думку Міненерго РФ, законопроект про акціонування української ГТС без участі російських компаній суперечить прийнятим Україною в рамках ГАТС «специфічного зобов'язання» забезпечити необмежений доступ на ринки транспортування газу та відповідним положенням статті XVI ГАТС.

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"Україна не має права підтримувати чи вводити обмеження на участь іноземного (наприклад, російського) капіталу в статутному капіталі компанії-оператора і на придбання самої системи транзиту газу. Порушення Україною даного зобов'язання дає Росії як члену СОТ, економічні оператори якого негативно зачепили порушенням, звернутися зі скаргою до органу з вирішення спорів СОТ", - йдеться у відповіді Міністерства на запит депутата Держдуми РФ Андрія Крутова.

Однак Анатолій Яновський підкреслює, що наявність самого законопроекту, який обмежує коло учасників угоди, не є прямою підставою для подання такої скарги на відміну від конкретної дії, наприклад спроби придбання акцій. Також він підкреслює, що практика застосування норм СОТ до трубопровідного транзиту енергії на сьогоднішній день відсутня.