Гривня на міжбанку зміцнилася до 12,90 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися триваючим падінням котирувань - 12,5000/12,9000.

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,3350/0,3462, котирування з євро-гривні пішли вниз - 16,4070/16,9360.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоректувалися - 1,3126/28 (понеділок - 1,3133/35).

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 13,10/13,50 грн/дол. проти 13,2000/13,3833 грн/дол. на 12:00.