Нацбанк пояснив заборону на видачу валюти за картками

Основною причиною рішення про обов'язкову конвертацію готівки закордонних переказів у гривню є боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова.

Нагадаємо, з 2 вересня набула чинності постанова правління Нацбанку №540, якою регулятор продовжив обмеження на депозитному ринку та за операціями клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці.

Згідно з рішенням НБУ, видача готівки в межах України електронних платіжних засобів, а також за валютними переказами з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку виплачується одержувачу тільки в гривнях.

За словами Щербакової, відкриття рахунку в банку з повною ідентифікацією клієнта дозволяє йому уникнути такої конвертації.

"Зазначена норма неодноразово обговорювалася, були звернення з боку Служби безпеки України, щоб посилити контроль за операціями з готівкою. Тому я б говорила, що це не стільки конвертація, скільки обмеження оборотів в готівковій формі", - сказала Щербакова у відеозверненні на сайті регулятора.

Щербакова також зазначила, що конвертація здійснюватиметься за ринковим курсом конкретного комерційного банку, який той встановлює для всіх валютообмінних операцій.

За її словами, заборона на видачу в банкоматах іноземної валюти відповідає світовим правилам.

"Ви ніде не можете отримати за карткою через банкомат іноземну валюту в Європі - банкомат видасть тільки євро, в Штатах - тільки долари", - зазначила вона.

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Щербакова також зазначила, що введення обмежень на перекази за межі країни у розмірі 15 тис. грн без підтверджуючих документів відновлює раніше діючу норму.

Вона підкреслила, що заходи постанови вводяться тимчасово на три місяці і пов'язані зі складною ситуацією на грошово-кредитному і фінансовому ринку, узгоджені з провідними банками і можуть бути скасовані достроково в разі поліпшення ситуації.

"Ми розраховуємо, що позитивні новини про виділення другого траншу МВФ, вирішенні Світового банку про виділення траншу, про анонсовану президентом допомоги з боку ЄС повинні в цілому стабілізувати і заспокоїти ситуацію на грошово-кредитному ринку", - сказала вона.

Щербакова зазначила, що регулятор проводив наради з керівниками 40 найбільших банків, у ході якого були обговорені рішення прийнятої постанови.

Як повідомляв УНІАН, Постановою №540 Нацбанк з 2 вересня подовжує дію постанови №328, який діяв до 1 вересня, та вводить додаткові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку. Нацбанк постановою №328 встановив максимальну суму зняття клієнтами коштів з рахунків на рівні 150 тис. грн в день, а також заборонив продаж готівкової валюти фізособам і валютні перекази понад еквівалент 15 тис. грн у день, зняття валютних коштів з рахунків через касу та банкомати понад 15 тис. грн у день, дострокове погашення валютних кредитів резидентами, купівлю-продаж валюти на міжбанківському ринку без поставки та випуск банками депозитних сертифікатів. Крім встановлених обмежень, регулятор зобов'язав банки проводити щоденний моніторинг операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, а також аналізувати ці операції на предмет їх відповідності суті діяльності клієнта та його фінансового стану.