Рада залишила Шеремету на посаді міністра економічного розвитку

Верховна Рада не звільнила Павла Шеремету з посади міністра економічного розвитку і торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 213 народних депутатів з 321, зареєстрованого в сесійній залі.

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Як зазначив голова парламенту Олександр Турчинов, звільнити Шеремету пропонувалося у зв'язку з поданою ним заявою про відставку.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Шеремета подав заяву про відставку з посади міністра, пояснивши своє рішення незгодою з проведенням процедури призначення заступника міністра - торгового представника України Валерія П'ятницького.