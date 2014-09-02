Рада залишила Шеремету на посаді міністра економічного розвитку
12:06, 02 вересня 2014Фінанси
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Звільнити Шеремету пропонувалося у зв'язку з поданою ним заявою про відставку.
За відповідне рішення проголосували 213 народних депутатів / forbes.ua
Верховна Рада не звільнила Павла Шеремету з посади міністра економічного розвитку і торгівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 213 народних депутатів з 321, зареєстрованого в сесійній залі.
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Як зазначив голова парламенту Олександр Турчинов, звільнити Шеремету пропонувалося у зв'язку з поданою ним заявою про відставку.
Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Шеремета подав заяву про відставку з посади міністра, пояснивши своє рішення незгодою з проведенням процедури призначення заступника міністра - торгового представника України Валерія П'ятницького.
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