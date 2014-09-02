НБУ дезінформував українців про відсутність валютних банкоматів за кордоном

За її словами, заборона на видачу в банкоматах іноземної валюти відповідає світовим правилам.

"Ви ніде не можете отримати по картці через банкомат іноземну валюту в Європі - банкомат видасть тільки євро, в Штатах - тільки долари", - зазначила вона.

Ця інформація є не зовсім вірною, так наприклад, у Росії долари і євро ви зможете зняти в більшості банкоматів різних банків: Альфа-банку, Райффайзенбанку, МДМ Банк, Газпромбанку, Бінбанку і десятків інших.

Така ж ситуація в Грузії, де частина банків завантажує в банкомати долари і євро.

У Туреччині ситуація ще краще, наприклад у регіональному представництві HSBC, крім долара, євро та турецької ліри є ще британські фунти.

Читайте такожНацбанк пояснив заборону на видачу валюти за карткамиТака ж ситуація в Гонконзі, Індонезії, Малайзії, Камбоджі і на Філіппінах.

У лондонських банкоматах Сітібанку ви легко можете зняти долари США і євро.

Як повідомляв УНІАН, Постановою №540 Нацбанк з 2 вересня подовжує дію постанови №328, який діяв до 1 вересня, та вводить додаткові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку.

Нацбанк постановою №328 встановив максимальну суму зняття клієнтами коштів з рахунків на рівні 150 тис. грн в день, а також заборонив продаж готівкової валюти фізособам і валютні перекази понад еквівалент 15 тис. грн у день, зняття валютних коштів з рахунків через касу та банкомати понад 15 тис. грн у день, дострокове погашення валютних кредитів резидентами, купівлю-продаж валюти на міжбанківському ринку без поставки та випуск банками депозитних сертифікатів.

Крім встановлених обмежень, регулятор зобов'язав банки проводити щоденний моніторинг операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, а також аналізувати ці операції на предмет їх відповідності суті діяльності клієнта та його фінансового стану.