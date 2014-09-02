Гривня на міжбанку зросла до 12,80 за долар

У вівторок, 2 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів підвищилися до 12,60/12,80 грн/дол. проти 12,80/13,10 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до середини торгів підвищилися до 16,2581/16,5244 грн/євро проти 16,80/17,20 грн/євро на відкритті торгів.

Щодо російського рубля котирування гривні до 12:00 підвищилися до 0,3316/0,3373 грн/рубль проти 0,3430/0,3510 грн/рубль на відкритті торгів.

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