Рада все ж таки звільнила Шеремету

Верховна Рада підтримала рішення про звільнення Павла Шеремети з посади міністра економічного розвитку і торгівлі.

Читайте такожШеремета пояснив причину своєї відставки

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 252 народних депутати із 314, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова Верховної Ради Олександр Турчинов, низка депутатів просила запросити Шеремету до сесійної зали для виступу, щоб почути про підстави, на яких він подав заяву про відставку.

Спікер зазначив, що доручив Секретаріату ВР повідомити про це міністру, але зазначив, що міністр, написавши заяву, пішов у відпустку, тому його на робочому місці немає.

“Саме тому ми маємо право приймати рішення і за відсутності міністра, який написав заяву про свою відставку”, - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Шеремета подав заяву про відставку з посади міністра, пояснивши своє рішення незгодою з проведенням процедури призначення заступника міністра - торгового представника України Валерія П’ятницького.

Сьогодні раніше Верховна Рада не змогла звільнити Шеремету з посади міністра економічного розвитку і торгівлі. За відповідне рішення проголосували 213 народних депутатів із 321, зареєстрованого у сесійній залі.