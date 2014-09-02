ЄС може посилити санкції проти Росії у сфері фінансів і технологій

Росія може зіткнутися з додатковими обмеженнями з розміщення корпоративних облігацій та доступу до технологій: регулятори Європейського Союзу вирішують, які ще санкції проти РФ можна ввести, пише «Європейська правда» з посиланням на агентство Bloomberg.

Зокрема, під фінансовими санкціями можуть опинитися держоблігації, які поки не потрапили в список, тому що Росія є власником бондів деяких країн ЄС, акції недержавних компаній і залучення боргового фінансування, а також синдиковані кредити, йдеться в документах.

Наприклад, ЄС може ввести заборону на розміщення облігацій та акцій компаній таких галузей, як оборонна промисловість, які вже потрапили під санкції, повідомила Єврокомісія в липні. Акціям низки російських компаній можуть відмовити в розміщенні та обігу на фондових біржах ЄС та інших торговельних майданчиках, йдеться в документі.

Що стосується продукції подвійного призначення, в документах комісії зазначається про можливість розширення списку товарів, на експорт яких вже діє заборона.

"У даний час проводиться робота саме з метою узгодження Єврокомісією відповідних заходів протягом відведеного на це тижня, - заявила журналістам у Брюсселі прес-секретар Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен. - Ми посилимо вже вжиті заходи".

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У відповідь на вимогу, озвучену 30 серпня лідерами країн ЄС, Європейська комісія пообіцяла протягом тижня підготувати пропозиції щодо другого раунду економічних санкцій, щоб покарати Кремль за надання допомоги проросійським повстанців на сході України.

Уряди країн ЄС можуть скористатися швидкими процедурами для затвердження цих пропозицій протягом декількох днів після отримання їх від Єврокомісії, яка є регулюючим органом ЄС.

Канцлер ФРН Ангела Меркель дала зрозуміти, що Німеччина готова до будь-яких економічних наслідків заходів проти РФ, арсенал яких, судячи з підготовлених Єврокомісією у липні документів, включає в себе введення додаткових обмежень в галузі фінансів і технологій.

Ряд європейських лідерів, включаючи фінського прем'єр-міністра Олександра Стубба, вважає, що необхідно нарощувати санкції в тих областях, де вони вже були введені, а не розширювати їх на інші сфери діяльності.