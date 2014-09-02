Наглядова рада проблемного «Актив-Банку» змінила в.о. голови правління

Наглядова рада проблемного «Актив-Банку» з 22 серпня тимчасово поклала виконання обов'язків голови правління банку на заступника голови Олександра Калузького замість звільненої з посади Валентини Попової.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, що Попова тимчасово виконувала обов'язки голови правління банку з 22 серпня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав «Актив-Банк» влити кошти в розмірі 100 млн грн до 7 вересня для виконання зобов'язань перед вкладниками, в іншому випадку в банку може бути введена тимчасова адміністрація.

На початку серпня акціонери банку ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу банку на 237,250 млн грн, або в 2,3 разу - до 550 млн грн, але інформації про фактичне внесення коштів поки не було.

Нацбанк за результатами проведеної перевірки відніс банк до категорії проблемних у кінці червня, а на початку липня керівництво «Актив-Банку» у зв'язку зі складною ситуацією в установі прийняло рішення знизити витрати на утримання інфраструктури, в тому числі скоротити 16 відділень і персонал.

«Актив-Банк» (Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи середніх банків. Згідно з інформацією на сайті банку, його основним власником є фінансова компанія «Актив Фінанс Груп», що володіє 97,0990% акцій банку.

За інформацією деяких ЗМІ, раніше контрольний пакет акцій банку належав братам Андрію та Сергію Клюєвим, а в результаті продажу банку в кінці минулого року основним акціонером став член наглядової ради "Ощадбанку" Данило Волинець.