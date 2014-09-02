Нацбанк підвищив офіційний курс до 13 гривень за долар

Національний банк продовжує підвищувати курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 2 вересня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют. 100 доларів США коштують 1300.8652 грн (з 14.00 1 вересня - 1311.4112) 100 євро - 1708.4263 грн (з 14.00 1 вересня - 1729.4891) Читайте такожГривня на міжбанку зросла до 12,80 за долар10 російських рублів - 3.4881 грн (з 14.00 1 вересня - 3.5509)

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