Гривня закрила міжбанк на позначці 12,95 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,5000/12,9000 грн/дол. До 12:00 звузився спред 12,6000/12,8000 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 12,6000/12,9500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,4070/16,9360 грн/євро. До 12:00 ціни склали 16,5230/16,7890 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору - 16,5305/16,9935 грн/євро.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3350/0,3462 грн/рубль. До 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3367/0,3424 грн/рубль. До закриття торгів ціни знизилися 0,3284/0,3342 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,6160 (+0,5050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3170/1,3220.