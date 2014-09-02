МВФ: економіка України через війну впаде на 7,25%

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд, керуючись припущенням, що військові дії на сході країни триватимуть до кінця 2014 року і матимуть місце в 2015 році, погіршив прогноз падіння економіки України до 7,25% за підсумками 2014 року з 6,5%, прогнозованих раніше. Про це йдеться в доповіді оцінної місії МВФ, підготовленої до засідання Ради директорів і опублікованої на сайті Фонду.

«Щоб проілюструвати ризики, пов'язані з подальшою ескалацією конфлікту на сході України і, як наслідок, ослабленням економіки і можливостей бюджету, Фонд підготував сценарій розвитку України за умови продовження військових дій до кінця 2014 року і в 2015 році. Рецесія поглибиться і вимагатиме нових фінансових вливань, - йдеться в звіті Фонду. – Центробанк буде змушений утримувати курс національної валюти, що зумовить тиск на резерви і необхідність пошуку зовнішнього фінансування. Таким чином, реальний ВВП впаде до «мінус» 7,25% в 2014 році, а в 2015-му падіння становитиме 4,25%».

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За розрахунками Фонду, експорт за підсумками 2014 року скоротиться на тлі подальшого погіршення відносин з Росією, а також з урахуванням фізичного виведення з ладу виробничих потужностей Сходу України. «Водночас у 2015 році Україна зможе дещо наростити експорт переважно за рахунок дії Зони вільної торгівлі з ЄС», - йдеться у звіті.

Проте в МВФ прогнозують, що незначне зростання експорту не покриє фінансових розривів, неминучих через відплив капіталів і скорочення прямих іноземних інвестицій. За даними аналітиків Фонду, дефіцит платіжного балансу в 2014 році збільшиться до 7,5 млрд дол., а в 2015-му – до 11,5 млрд дол.

«У зв'язку з цим Україні до кінця 2015 року знадобиться не менш як 19 млрд дол. зовнішніх запозичень, аби покрити потреби у фінансуванні», - спрогнозували в МВФ.

Також наголошується, що на тлі всіх негативних подій виросте й дефіцит державного бюджету – до 7,25% ВВП в 2014 році і до 8% ВВП в 2015 році проти прогнозованих раніше 5,8% ВВП в 2014 році і 3,9% ВВП в 2015 році.

«Таким чином, зважаючи на зростаючий дефіцит бюджету і необхідність додаткового фінансування, держборг України виросте із 69% ВВП в 2014 році до 83,25% в 2015 році проти раніше прогнозованих показників у 67,5% і 73,5% в 2014 і 2015 роках відповідно», - йдеться у звіті Фонду.

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Як повідомляв УНІАН, у липні Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку падіння реального ВВП України в 2014 році до 6,5% з 5%, прогнозованих раніше.