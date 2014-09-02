НБУ сьогодні на міжбанку купував долари по 12,50 грн

Національний банк України у вівторок вийшов на міжбанківський валютний ринок з купівлею долара за курсом 12,5 грн/дол., повідомив головний дилер UniCredit bank Сергій Булгаков.

«Нацбанк вийшов сьогодні з купівлею долара по 12,5 грн/дол.», - сказав він.

Читайте такожНацбанк підвищив офіційний курс до 13 гривень за доларЯк повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів встановилися на рівні 12,60/12,95 проти 12,60/12,80 на 12:00.