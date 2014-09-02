Росіянам розповідають нову страшилку про сальмонельоз із Європи

При відвідуванні країн ЄС існує можливість інфікування сальмонельозом при вживанні сирих, недоварених яєць і продуктів, у процесі підготовки яких використовуються яйця, заявляє на своєму сайті Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд).

Російське відомство звинувачує країни Євросоюзу у відсутності "повноцінного контролю за продуктами харчування" та "дієвої системи реагування на спалахи інфекційних захворювань".

Як стверджує Росспоживнагляд із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Великобританії та інформацію Європейського центру з контролю за інфекційними захворюваннями, в європейських країнах (Австрії, Великобританії, Німеччини, Франції, Люксембурзі) були зареєстровані випадки захворювань сальмонельозом серотипу entheritidis.

Читайте такожУ США не розуміють, навіщо Росія відмовилася від якісної їжіЗгідно з заявою російського відомства, станом на вересень 2014 року було зареєстровано 338 випадків, зокрема 247 випадків у Великобританії, 45 випадків у Франції, 31 випадок в Австрії, 14 випадків у Німеччині, 1 випадок у Люксембурзі.

"Випадки захворювання реєструються з червня 2014 року, але чіткі дані про причинно-наслідкові зв'язки у формуванні захворювань сальмонельозу відсутні. Є припущення про зв'язок випадків сальмонельозу в даних країнах із вживанням інфікованих курячих яєць, що вироблені у південних регіонах Німеччини (підприємство-виробник не уточнюється), і реалізуються в мережах підприємств швидкого харчування", - заявляє Росспоживнагляд.