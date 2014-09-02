Парламент відхилив законопроект про податковий компроміс

Верховна Рада України не підтримала в другому читанні законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» (реєстраційний номер 4930).

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку ВР голосувала за введення податкового компромісу у розмірі 10%, але цю пропозицію підтримали лише 32 із 279 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За пропозицію про встановлення податкового компромісу в розмірі 5% проголосувало лише 113 народних депутатів (за необхідних 226 — УНІАН) із 302, зареєстрованих в сесійній залі.

Як відомо, урядовим законопроектом пропонувався податковий компроміс у розмірі 15%.

Читайте такожКабмін хоче скасувати індивідуальні податкові консультаціїЯк повідомляв УНІАН, даним законопроектом передбачалося звільнення платників податків від фінансової, кримінальної та адміністративної відповідальності за умови сплати не задекларованих платежів з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

Для фактичної реалізації режиму податкового компромісу платникам податків пропонувалося надати певні преференції, зокрема сплата лише частки завчасно не задекларованих платежів у розмірі 15%, відсутність відповідальності, не вважається злочином щодо умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) уточнення недоплачених податкових зобов'язань, відсутність перевірки за уточненні та перевірені податкові періоди у наступних періодах, узгодження податкових зобов'язань протягом 60 календарних днів.

Такі дії направленні на можливість забезпечення додаткових надходжень до бюджету, виходячи з праворозуміння платників податків виконати свій конституційний обов'язок, вдосконалення податкової системи, прозорості ринкової економіки та її детінізація.

ВР також не підтримала відправлення даного законопроекту на повторне друге читання, і у зв'язку з цим він вважається відхиленим.