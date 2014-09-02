В Україні підвищили тарифи на телефонний зв'язок

Згідно з повідомленням НКРЗІ на офіційному сайті, таке рішення регулятор прийняв на засіданні у вівторок.

Таким чином, для населення і бюджетних організацій абонентська плата за користування стаціонарним телефоном у містах і районних центрах складе 33,26 грн в місяць без погодинної оплати і 29,91 грн в місяць з погодинною оплатою. Населення селищ міського типу і сіл буде платити за стаціонарний зв'язок 26,32 грн в місяць без погодинної оплати і 23,01 грн в місяць з погодинною оплатою.

Читайте такожРосія сподівається підняти українців на протест тарифами на послуги ЖКГ - ЯценюкДля небюджетних організацій в містах і районних центрах плата за користування стаціонарним телефоном зросте до 47,63 грн в місяць без погодинної оплати і до 43,08 грн в місяць з погодинною оплатою. При цьому для небюджетних організацій у сільській місцевості абонплата зросте до 41,29 грн в місяць без погодинної оплати і до 36,15 грн в місяць з погодинною оплатою.

«Це рішення про нові граничні тарифи набирає чинності з 15 вересня цього року, але не раніше дня його офіційного опублікування», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Найбільшим оператором фіксованого зв'язку в Україні є компанія «Укртелеком».

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).