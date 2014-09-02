Благодійну допомогу, яка надається під час АТО, звільнили від оподаткування

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 229 народних депутатів із 324, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом звільнено від оподаткування благодійну допомогу, яка надається у період проведення антитерористичної операції та після її завершення - до 31 грудня року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію, благодійниками на користь таких учасників бойових дій:

- військовослужбовців (резервістів, військовозобов`язаних) та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України;

-осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції;

- працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються та беруть (залучалися та брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров`я, загинули під час участі в антитерористичної операції, участі в забезпеченні її проведення, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

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Як зазначив на засіданні парламенту голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік, до цього переліку також додано:

учасників акцій протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров`я під час участі в акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в Одесі;

- фізичні особи, які мешкають чи мешкали на територіях населених пунктів, де проводиться чи проводилася АТО, або які вимушено залишили місця проживання у зв`язку з проведенням АТО;

- фізичні особи, які мешкали на території Криму і були вимушені залишити місця проживання у зв`язку з тимчасовою окупацією території України.

Законом також надано податкові пільги зі сплати податку на прибуток суб`єктам господарювання, які надають благодійну допомогу учасникам антитерористичної операції, а також уточнено порядок надання та оподаткування благодійної допомоги волонтерами.