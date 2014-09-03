Нацбанк докупить у резерви $1 млрд на міжбанку

Національний банк України має намір до кінця року поповнити золотовалютні резерви на суму не менш як 1 млрд дол. за рахунок купівлі валюти на міжбанківському ринку, зазначається у тексті оновленого Меморандуму між Україною і МВФ, розміщеного на сайті Фонду.

«НБУ має намір акумулювати щонайменше 1 млрд дол. за рахунок купівлі на ринку до кінця 2014 року», - наголошується у меморандумі. У документі також підкреслюється, що Нацбанк не витрачатиме резерви на вирішення боргових питань, включаючи фінансові вимоги НАК «Нафтогаз України». Нацбанк, як зазначається, рекомендуватиме купувати валюту, зокрема для розрахунків по лінії "Нафтогазу", на відкритому ринку.

Одночасно з цим Нацбанк має намір зміцнити фінансову дисципліну банківського ринку. Зокрема, увагу буде приділено одразу трьом напрямкам діяльності – моніторингу державної власності і реструктуризації банків, продовженню стрес-тестів для банків і управлінню активами ліквідованих банків. «З цією метою вже до кінця вересня у Міністерстві фінансів буде створено спеціальний підрозділ, який опікуватиметься управлінням державної частки у фінансових установах і державними пакетами акцій на підприємствах», - зазначається у меморандумі.

Крім того, до листопада 2014 року буде підготовлена вся необхідна документація для проведення тендеру з відбору компаній і фірм, готових провести перевірки у банках з тимчасовою адміністрацією на предмет ефективності вже вжитих заходів з порятунку банків і захисту вкладників.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначав, що у серпні Нацбанк додатково придбав до золотовалютних резервів 210 млн дол., збільшивши резерви до 16 млрд дол. Крім того, Міністерство фінансів України за рішенням уряду направило в золотовалютні резерви Національного банку України 340 млн дол. США, які підуть на підтримку курсу гривні.

29 серпня Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення виділити Україні другий кредитний транш у рамках дворічної програми stand-by обсягом 1,4 млрд дол. З них 400 млн дол. також підуть на поповнення резервів НБУ.