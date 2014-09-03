Окупантам не вистачає для бюджету Криму на наступний рік майже 60 млрд рублів

10:36, 03 вересня 2014
Фінанси
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Бюджет-2015 окупованого Росією Криму розраховано з дефіцитом 56 млрд рублів.

Дефицит бюджета Кыма в 2015 году составит более 55 млрд рублей / Фото УНИАН

Доходи бюджету Криму на 2015 рік заплановано у розмірі 18 мільярдів рублів, витрати - 74 мільярди рублів. Очікується, що дефіцит буде покриватися за рахунок субвенцій федерального бюджету, повідомив нелегітимний голова постійної комісії «Держради» окупованого Росією Криму з економічної, бюджетно-фінансової та інвестиційної політики Віталій Нахлупін, передає «Крым.Реалии».

Читайте такожНатішились: в Росії спадає ейфорія від анексії Криму - опитування«Зараз активним чином йде формування бюджету на 2015 рік, основні параметри бюджету в принципі узгоджені. Близько 18 мільярдів - це доходи, близько 74 мільярдів - це витрати. Різниця покривається субвенціями федерального бюджету в розмірі близько 56 мільярдів рублів», - сказав він.

За його словами, вже почався захист галузевих бюджетів міністерств і відомств.

Читайте такожРосія почала війну за сухопутний вихід в Крим - NYTОстаточний, доопрацьований проект бюджету регіону буде представлений на засіданні нелегітимної Ради міністрів Криму.

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