МВФ у середині грудня вирішить, чи давати Україні наступні транші кредиту

Ключовий кредитор України – Міжнародний валютний фонд має намір провести другий оцінний огляд виконання програми реформ у рамках дворічної програми кредитування економіки України обсягом 17 млрд дол. у середині грудня поточного року. Про це йдеться в оновленому меморандумі між Україною і МВФ.

Як наголошується, другий оцінний огляд базуватиметься на встановлених у вересні структурних маяках, а також на результатах роботи оцінної місії фонду, яка приїде до Києва у жовтні. Підсумки огляду потім буде покладено в основу рішення Ради директорів МВФ щодо виділення нашій країні подальших кредитних траншів.

Огляд, згідно з меморандумом, включатиме у себе оцінку касових розривів держбюджету, загального дефіциту держбюджету і бюджету «Нафтогазу», а також стану державних платежів, зокрема за держзобов’язаннями.

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Як повідомляв УНІАН, перший огляд виконання програми співпраці з Україною дозволив нашій країні одержати другий кредитний транш програми stand-by обсягом 1,4 млрд дол. Україна до кінця року розраховує одержати ще два кредитних транші МВФ – третій і четвертий – єдиним платежем обсягом 2,2 млрд дол.