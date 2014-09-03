Міжбанк відкрився доларом по 12,95 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котировоками - 12,5000/12,9500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 16,4150/17,0085 грн/євро.

Ціни на російську валюту склали - 0,3349/0,3470 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3132/34 (вівторок - 1,3126/28).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 12,5000/13,0000.

Читайте такожНацбанк підвищив офіційний курс до 13 гривень за долар

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 12,5000/12,9000 грн/дол. До 12:00 звузився спред 12,6000/12,8000 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 12,6000/12,9500 грн/дол.