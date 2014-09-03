Нацбанк буде встановлювати офіційний курс гривні щодня до 16.00

Ключовий кредитор України – Міжнародний валютний фонд визначив порядок щоденного встановлення офіційного курсу гривні у рамках реалізації програми співпраці між Україною і МВФ.

Як сказано в оновленому Меморандумі до програми, текст якого розміщено на офіційному сайті Фонду, Національний банк зобов'язано встановлювати офіційний курс національної валюти щодня виходячи з середньозваженого курсу, який встановився на міжбанківському ринку.

«Національний банк має встановлювати і публікувати офіційний курс не пізніше 16.00 за київським часом», - наголошується у меморандумі.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 15 серпня 2014 року щодня публікує на своєму сайті інформацію про поточні котирування та обсяги операцій міжбанківського ринку для забезпечення прозорості.

НБУ з 15 серпня публікує інформацію про офіційний курс на 14:00 і оновлює дані з 15:00 до 17:00 в режимі реального часу.

На думку регулятора, це сприятиме зниженню маніпулювання інформацією про поточні курсові коливання протягом робочого дня і дозволяє відстежувати реальну ситуацію й тенденції на валютному ринку.