Військовий збір за місяць приніс до бюджету понад 287 млн гривень

Військовий збір у серпні приніс до державного бюджету 287,1 млн грн, а у вересні може принести близько 500 млн грн, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України з посиланням на голову відомства Ігоря Білоуса.

«У серпні 2014 року до бюджету надійшло 287,1 млн грн військового збору. Середньомісячні надходження військового збору до бюджету з вересня очікуються в обсязі понад 500 млн грн», - цитує Білоуса прес-служба.

У відомстві нагадали, що перерахування військового збору до держбюджету введено із 3 серпня поточного року в розмірі 1,5% від заробітної плати. Дана норма діє до кінця 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня депутати ухвалили зміни до Податкового кодексу, згідно з яким тимчасово, до 1 січня 2015 року,введено новий загальнодержавний військовий збір за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі зарплати, заохочувальних і компенсаційних виплат, інших виплат і винагород.

За оцінками уряду, введення військового збору дозволить додатково залучити до держбюджету 2,9 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів України у ході обговорення проекту держбюджету на 2015 рік ухвалило рішення підготувати пропозиції про продовження терміну дії військового збору у розмірі 1,5% на весь 2015 рік.