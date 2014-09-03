Україна піднялася на 8 позицій у рейтингу глобальної конкурентоспроможності

Україна поліпшила свої позиції в Індексі глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) рейтингу Світового економічного форуму, піднявшись з 84-ої на 76-ту серед 144 учасників рейтингу. Про це йдеться у доповіді СЕФ, опублікованій на сайті організації.

Укладачі рейтингу оцінювали широкий спектр чинників, включаючи розвиток інфраструктури, валютного і фондового ринку, роботу державного апарату, судову систему, ділову активність і криміногенну ситуацію.

Загальний бал розвитку України за семибальною шкалою становитиме 4,1 бала.

«Україна поліпшила свої позиції, піднявшись з 84-го місця на 76-е, що відображає очікування, пов'язані зі зміною уряду після Євромайдану і громадянських протестів. При цьому, конфлікт на сході України і анексія Криму практично не вплинули на оцінки, оскільки оцінка цих чинників і їхнього впливу на загальний стан справ у країні буде надана пізніше, – зазначається у звіті СЕФ. – Водночас, слід відзначити загальне поліпшення роботи державних інституцій і ефективність ринків. Ми бачимо поліпшення у сфері освіти і в діловому середовищі».

На думку аналітиків СЕФ, відновлення миру на сході України є зараз першорядним завданням, оскільки це сприятиме подальшій реалізації реформ, що передбачають посилення ефективності інституцій, зменшення домінування великих компаній на ринку, посилення конкуренції.

«Посилення фінансових ринків разом із використанням потенціалу високоосвічених громадян і загальною місткістю ринку допоможе Україні стабілізувати економіку, поліпшити конкурентний стан країни», - йдеться у дослідженні СЕФ.

Згідно з рейтингом, найближчими сусідами України є Словаччина і Хорватія. При цьому, лідерами рейтингу вже традиційно залишаються Швейцарія (5,7 бала), Сінгапур (5,65 бала) і США (5,54 бала).

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Довідка УНІАН. Індекс конкурентоспроможності СЕФ є однією із головних публікацій форуму, що несе не лише інформаційну, але й допоміжну функцію для держав, які переживають економічні і політичні трансформації. У 2014 році Україна зайняла 84-е місце в Індексі конкурентоспроможності серед 148 країн, опустившись за рік на 11 позицій через бюрократизм і відсутність прозорості інституційної структури країни.