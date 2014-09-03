МВФ буде щотижня перевіряти коливання курсу гривні

Ключовий кредитор України – Міжнародний валютний фонд має намір щотижня перевіряти стан золотовалютних резервів Національного банку України, а також коливання курсу національної валюти. Про це йдеться в оновленому Меморандумі між Україною і МВФ.

«НБУ на щомісячній основі, не пізніше 25 числа кожного місяця, надаватиме МВФ поточний баланс, а також баланс банківських активів, – йдеться у меморандумі. - Крім того, НБУ щотижня надаватиме до Фонду інформацію про стан золотовалютних резервів і коливання курсу національної валюти, включаючи інформацію про щотижневий обсяг валютних інтервенцій».

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Крім того, НБУ щомісячно звітуватиме про рефінансування банків і надаватиме щотижневу інформацію про стан банківської системи, включаючи обсяг боргу і кредитів, одержаних від НБУ.

Раніше Міжнародний валютний фонд визначив порядок щоденного встановлення офіційного курсу гривні в рамках реалізації програми співпраці між Україною і МВФ. Крім того, згідно з меморандумом, Нацбанк має намір до кінця року поповнити обсяг резервів на 1 млрд дол. за рахунок придбання валюти на міжбанківському ринку.