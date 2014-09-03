В «Актив-Банк» ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів із 3 вересня тимчасову адміністрацію в проблемний «Актив-Банк» на підставі рішення правління Національного банку України про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних, повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасову адміністрацію о на три місяці, до 3 грудня поточного року. Тимчасовим адміністратором у банк призначено Олександра Шевченка.

Фонд гарантування нагадує, що у період дії тимчасової адміністрації вкладники банку можуть одержати свої кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками. Виплати проводитимуться у розмірі вкладу і відсотків, нарахованих на день визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

Нагадаємо, з початку року Фонд гарантування вкладів увів тимчасову адміністрацію в 16 банків: «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель». Таким чином, «Актив-Банк» став 17-м банком, в якому з початку року введено тимчасову адміністрацію.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав «Актив-Банк» влити грошові кошти у розмірі 100 млн грн до 7 вересня для виконання зобов'язань перед вкладниками, в іншому разі у банку може бути введена тимчасова адміністрація.

На початку серпня акціонери банку затвердили рішення про збільшення статутного капіталу банку на 237,250 млн грн, або в 2,3 разу – до 550 млн.грн, але інформації про фактичне внесення грошових коштів наразі не було.

Нацбанк за підсумками проведеної перевірки відніс банк до категорії проблемних наприкінці червня, а на початку липня керівництво «Актив-Банку» у зв'язку зі складною ситуацією в установі ухвалило рішення знизити витрати на утримання інфраструктури, зокрема скоротити 16 відділень і персонал.

«Актив-Банк (Київ)» працює на ринку України з 2001 року і входить до групи середніх фінустанов. За інформацією на сайті банку, його основним власником є фінансова компанія «Актив Фінанс Груп», що володіє 97,0990% акцій банку.

За інформацією низки ЗМІ, раніше контрольний пакет акцій банку належав братам Андрію і Сергію Клюєвим, а у результаті продажу банку наприкінці минулого року основним акціонером став член наглядової ради «Ощадбанку» Данило Волинець.