Відхилений депутатами податковий компроміс міг принести 5 млрд гривень для армії

Прийняття законопроекту про податковий компроміс, який депутати відхилили 2 вересня, могло дати бюджету близько 5 млрд грн, необхідних для закупівлі військової техніки для української армії, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС) з посиланням на очільника відомства Ігоря Білоуса.

"У разі ухвалення Верховною Радою «податкового компромісу» можна було б забезпечити новою військовою технікою українську армію у зоні проведення антитерористичної операції", - цитує прес-служба голову ДФС.

Згідно з повідомленням, експерти Фіскальної служби підрахували, що реалізація урядового законопроекту про податковий компроміс могла додати бюджету близько 5 млрд грн.

"За 5 млрд грн можна придбати 100 танків. За 5 млрд грн можна купити 15 військових літаків. За ці гроші армія могла одержати 300 нових БТР", - цитує прес-служба Білоуса.

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Основні положення урядового законопроекту про податковий компроміс передбачають звільнення платника податків від відповідальності за умови добровільного декларування недоплачених податків з податку на додану вартість і податку на прибуток і сплати лише 10% задекларованої суми. Решта (90%) вважається погашеною, при цьому штрафи і пеня до платника податків не застосовуються.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Фіскальної служби заявляв, що він розраховує на ухвалення парламентом закону про податковий компроміс, оскільки бізнес чекає можливості з його допомогою вивести з тіні "сіро-чорну" продукцію. При цьому Білоус підкреслював, що податковий компроміс є кроком назустріч діловим колам, але ніяк не способом уникнути відповідальності для тих, хто організовував тіньові схеми ухилення від сплати податків.