Гривня на міжбанку о 12:00 зміцнилася до 12,60 за долар
12:39, 03 вересня 2014Фінанси
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Гривня продовжує стрімко посилювати свої позиції на валютному ринку.
Долар на міжбанку вже коштує 12,60 грн / Фото УНІАН
У середу, 3 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,5000/12,9500, на 12:00 ціни знизилися до 12,4500/12,6000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,4150/17,0085, на 12:00 ціни пішли вниз до 16,3550/16,5560.
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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3349/0,3470, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3366/0,3410.
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