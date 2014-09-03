Гривня на міжбанку о 12:00 зміцнилася до 12,60 за долар

Гривня продовжує стрімко посилювати свої позиції на валютному ринку.

У середу, 3 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,5000/12,9500, на 12:00 ціни знизилися до 12,4500/12,6000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,4150/17,0085, на 12:00 ціни пішли вниз до 16,3550/16,5560. Читайте такожМВФ буде щотижня перевіряти коливання курсу гривні Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3349/0,3470, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3366/0,3410.

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