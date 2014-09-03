ЄБРР інвестує в Україну 1 млрд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір в 2014 році інвестувати в Україну близько 1 млрд євро, повідомила прес-служба організації з посиланням на виступ голови представництва ЄБРР в Україні Шевки Акунер.

«ЄБРР продовжує активно співпрацювати з Україною й має намір вкласти близько 1 млрд євро в країну цього року», - цитує прес-служба Акунера.

Він зазначив, що Україна дала чітко зрозуміти, що має намір стати частиною «західного світу та економіки», виконавши вимоги Міжнародного валютного фонду й суворо дотримуючись програми співпраці. Тому міжнародне співтовариство має підтримати Україну в боротьбі за збереження цілісності країни.

Акунер вважає, що військові дії на сході України негативно позначаються на економіці країни, проте в України є потужні ресурси, такі як сільське господарство, природні та людські ресурси, а також IT інновації, які все ще цікаві міжнародному співтовариству.

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Як повідомляв УНІАН, ЄБРР – найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 липня 2014 року банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро (12,3 млрд дол. США) у рамках 329 проектів. У травні в ЄБРР заявляли, що банк має намір щорічно інвестувати в економіку України 1 млрд євро.