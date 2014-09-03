НБУ обіцяє утримувати гривню на рівні 12,4-12,8 за долар кілька тижнів

Національний банк України прогнозує, що курс гривні протягом найближчих тижнів зберігатиметься на сформованому на поточний момент рівні - 12,4-12,8 грн/дол.

Про це в ході телемосту з Лондоном, де проходить Міжнародна конференція Invest in Ukraine, повідомив виконуючий обов'язки першого заступника голови Національного банку України Олександр Писарук.

«Обмінний курс гривні сьогодні 12,4-12,8 грн/ дол. завдяки спільним діям центрального і комерційних банків, і це хороший результат», - сказав він.

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«Важливий чинник, що військова операція у Східній Україні і переговори про мирне вирішення конфлікту будуть мати значний вплив на прогноз курсу, але кілька тижнів ми будемо утримувати обмінний курс на цьому рівні», - додав він.

Писарук також зазначив, що підвищення регулятором норми щодо обов'язкового продажу валютної виручки до 100% було необхідним заходом з боку Нацбанку. Водночас, за його словами, це міра тимчасова і буде скасована, як тільки стабілізується ситуація.

«Ми сподіваємося, що цей захід буде скасовано через три місяці», - сказав заступник голови Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимога щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинення проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання у протиправних цілях.

Крім цього, регулятор скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року і зобов'язав банки видавати валютні кредити юридичним особам і підприємцям виключно для оплати зовнішньоекономічних контрактів, а також продовжив обмеження на депозитному ринку та за операціями клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці

Заходи регулятора призвели до зміцнення національної валюти. Середньозважений курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку 2 вересня на кінець робочого дня становив 12,7784 грн/дол., що на 34 копійки вище курсу на кінець попереднього робочого дня.