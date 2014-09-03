Нацбанк сьогодні купував долари по 12,40 грн

У середу, 2 вересня, на міжбанківському валютному ринку Національний банк України купував і продавав долари США за курсом 12,4000/12,9000.

Про це повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Нагадаємо, вчора, 2 вересня, Нацбанк вийшов на міжбанківський ринок з купівлею долара за курсом 12,50 грн.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку на 12:00 гривня зросла до 12,60 за долар.