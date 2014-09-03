Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 47 копійок
13:54, 03 вересня 2014Фінанси
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Нацбанк продовжує підвищувати курс гривні.
Нацбанк знову підвищив курс гривні / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 3 вересня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют.
Як повідомляє офіційний сайт НБУ, 100 доларів зараз коштують 1253.1031 (з 14.00 2 вересня - 1300.8652).
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Вартість 100 євро нацбанк визначив 1643.4447 (з 14.00 2 вересня - 1708.4263).
10 російських рублів оцінені Нацбанком України в 3.3552 (з 14.00 2 вересня - 3.4881).
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