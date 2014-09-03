Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 47 копійок

Нацбанк продовжує підвищувати курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 3 вересня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют. Як повідомляє офіційний сайт НБУ, 100 доларів зараз коштують 1253.1031 (з 14.00 2 вересня - 1300.8652). Читайте такожНБУ обіцяє утримувати гривню на рівні 12,4-12,8 за долар кілька тижнів Вартість 100 євро нацбанк визначив 1643.4447 (з 14.00 2 вересня - 1708.4263). 10 російських рублів оцінені Нацбанком України в 3.3552 (з 14.00 2 вересня - 3.4881).

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