Яценюк оцінив відновлення сходу України у $8 млрд

На відновлення сходу України необхідно близько 8 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду і представляючи план відновлення України.

"Зараз ми проводимо роботу з інвентаризації всього збитку, всіх руйнувань, які є на даний момент на Донбасі. Ми їх зараз не можемо визначити, не представляється можливим, тільки з фотографій супутників", - зазначив Яценюк.

За його словами, "якщо два місяці тому, коли ми звільняли Слов'янськ, наші оцінки були 8 млрд грн, я можу сміливо заявити, що тепер гривні можна міняти на долари, це мільярди доларів зруйнованої інфраструктури".

Читайте такожБюджет в серпні недоотримає 900 млн гривень податків зі сходу України

"Саме тому Євросоюз і наші західні партнери сюди присилають спеціальну місію для інвентаризації і оцінки збитку, і в листопаді ми проводимо Міжнародну донорську конференцію", - зазначив Яценюк.