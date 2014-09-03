Україна до кінця року залучить $10,7 млрд фінансової допомоги

Україна планує до кінця року залучити в економіку 10,7 млрд доларів фінансової допомоги і далі жорстко виконувати програму реформ, узгоджену з міжнародними кредиторами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Наші міжнародні кредитори єдині, хто готовий давати гроші Україні. До кінця року буде залучено 10,7 млрд долларів, 9,2 з яких Україна погашає борги, щоб не було дефолту, щоб нас не оголосили банкрутами», - сказав Яценюк.

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За словами прем’єра, в питанні соціальних виплат, фінансування військової операції, забезпечення виплати зарплат і пенсій Україна обходиться внутрішнім ресурсом.

«Тому за кожну копійку, яку взяли, ми звітуємо. Якби не було цієї допомоги, курс би на плавав, а злітав у космос. Саме завдяки нашій жорсткій і правильній роботі з МВФ, позиції уряду щодо необхідності проведення складних, але потрібних реформ, ми отримали фінансову допомогу, отримали кредити, не допустили дефолту», - наголосив він.

Як сказав Яценюк, програму МВФ Україна виконуватиме жорстко по кожному пункту. «Подобається чи не подобається. Це потрібно. Уряд буде послідовно виконувати програму реформ, яка підписана між Україною і міжнародними кредиторами», - зазначив він.

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