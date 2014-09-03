Україна збільшила експорт до Євросоюзу на $1,3 млрд

Україна збільшила обсяги експорту до Євросоюзу на 1,3 млрд долларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання Кабінету міністрів та презентуючи план відновлення України.

"Ми збільшили обсяги експорту до ЄС на 1,3 млрд доларів США. І одночасно зменшили нашу торгівлю з Росією на 2,5 млрд. Залежність від Росії усе менша. Цього не треба боятися", - зазначив він.

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На думку Яценюка, сьогоднішні виклики - "це можливість переорієнтувати економіку, енергетику, переорієнтувати країну із залежності від Росії на незалежність з ЄС".