Кабмін має намір ввести санкції проти Росії у жовтні

Кабінет міністрів України розраховує ввести санкції стосовно Росії як країни-агресора у жовтні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Плані відновлення країни, який представив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Ввести санкції проти агресора, російських громадян і підприємств, які підтримують агресію Росії проти України, у жовтні 2014 року», - зазначається у документі.

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Крім того, згідно з документом, загальний збиток, завданий Росією Україні, становить понад 1 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Верховна Рада ухвалила закон про санкції проти Росії, який передбачає більш ніж 20 видів обмежувальних заходів, зокрема, припинення транзиту енергоресурсів. Це дозволить уряду найближчим часом передати на розгляд Ради нацбезпеки і оборони список санкцій стосовно 172 фізичних і 65 юридичних осіб з РФ і низки інших країн, які підтримують російську агресію на сході України.