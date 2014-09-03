Міжбанк закрився доларом по 12,60 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,5000/12,9500, до 12:00 ціни знизилися 12,4500/12,6000. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 12,4000/12,6000.

Кака повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3349/0,3470, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3366/0,3410. До закриття торгів ціни знизилися 0,3349/0,3407.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3132/34, а до 15:30 піднялися 1,3153/55.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 16,4150/17,0085, до 12:00 ціни пішли вниз 16,3550/16,5560. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 16,3065/16,5735.