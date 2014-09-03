Україна вимагатиме від Росії компенсації за зруйнований Донбас
Україна вимагатиме від Росії компенсації за збитки, завдані сходу країни.
Україна вимагатиме від Росії компенсації за збитки, завдані сходу країни внаслідок військової агресії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу в Кабінеті міністрів.
За його словами, Україна вимагатиме компенсації через міжнародні судові інстанції.
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"Сьогодні відповідне доручення прем'єр дав Міністерству юстиції та відомствам економічного блоку", - сказав Петренко.
"Ми зараз збираємо всі ці факти і будемо підраховувати збитки, спричинені нашим інфраструктурним об'єктам на сході країни, і будемо добиватися компенсації цих збитків з Росії як держави-агресора", - заявив він.
За словами Петренка, підрахунок цих збитків зараз ведеться. "Кінцевий підрахунок збитків можливий, коли завершаться бойові дії, але Росія однозначно понесе у тому числі майнову відповідальність за ті збитки, які спричинені на сході (України)", - сказав міністр і додав, що це знищення шахт, мостів, вивезення обладнання з заводів тощо.