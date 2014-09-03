Кияни за місяць сплатили 52 млн гривень військового збору

Платники податків Києва у серпні сплатили до державного бюджету понад 52 млн грн військового збору, повідомила прес-служба столичного управління Державної фіскальної служби (ДФС).

У відомстві зазначили, що заробітна плата на багатьох підприємствах Києва виплачується у перших числах наступного за звітним місяцем, тому сплата збору за серпень, швидше за все, продовжуватиметься і у вересні.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, у серпні в Україні було зібрано 287,1 млн грн військового збору, а у вересні до бюджету може надійти близько 500 млн грн.

31 липня депутати ухвалили зміни до Податкового кодексу, якими тимчасово, до 1 січня 2015 року, введено новий загальнодержавний військовий збір за ставкою 1,5% із доходів фізичних осіб у формі зарплати, заохочувальних і компенсаційних виплат, інших виплат і винагород.

За оцінками уряду, введення військового збору дозволить додатково залучити до держбюджету 2,9 млрд грн. При цьому Міністерство фінансів у ході обговорення проекту держбюджету на 2015 рік ухвалило рішення підготувати пропозиції про продовження терміну дії військового збору у розмірі 1,5% на весь 2015 рік.