Максюта буде призначений в.о. міністра економіки - джерело
18:35, 03 вересня 2014Фінанси
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Це рішення буде оформлено відповідним розпорядженням.
Максюта фактично виконував обов'язки Шеремети / Фото УНІАН
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта буде призначений в. о. міністра економічного розвитку і торгівлі України, повідомили УНІАН джерела в уряді.
"Це рішення буде оформлено відповідним розпорядженням", - повідомило джерело.
Після засідання уряду, 3 вересня, міністр Кабінету міністрів Остап Семерак в інтерв'ю журналістам також не виключив призначення Максюти на посаду в.о. міністра.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада підтримала рішення про звільнення Павла Шеремети з посади міністра економічного розвитку і торгівлі. «За» проголосували 252 народних депутатів з 314 зареєстрованих у сесійній залі.
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