Максюта буде призначений в.о. міністра економіки - джерело

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта буде призначений в. о. міністра економічного розвитку і торгівлі України, повідомили УНІАН джерела в уряді.

"Це рішення буде оформлено відповідним розпорядженням", - повідомило джерело.

Після засідання уряду, 3 вересня, міністр Кабінету міністрів Остап Семерак в інтерв'ю журналістам також не виключив призначення Максюти на посаду в.о. міністра.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада підтримала рішення про звільнення Павла Шеремети з посади міністра економічного розвитку і торгівлі. «За» проголосували 252 народних депутатів з 314 зареєстрованих у сесійній залі.