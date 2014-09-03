До відновлення Донбасу можуть залучити приватних інвесторів

Кабінет міністрів має намір залучати приватних інвесторів через механізм державно-приватного партнерства для відновлення інфраструктури Донбасу.

Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта, повідомила прес-служба міністерства.

«Такий вид партнерства може стати платформою для вирішення завдань розвитку і вирішення проблем, що стоять перед Україною, у тому числі - пов'язаних з відновленням територій, що зазнали руйнування внаслідок збройного конфлікту», - наводить прес-служба слова Максюти.

За його словами, досі потенціал державно-приватного партнерства в Україні був використаний не повною мірою через складну бюрократичну систему.

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Заступник міністра висловив упевненість, що зараз в Україні створені сприятливі законодавчі умови для реалізації спільних проектів з бізнес-структурами.

«Наша попередня помилка була в тому, що ми занадто зарегулювали цей процес, особливо нормативними документами, все було б правильно, але ніхто не хотів вдаватися в ці бюрократичні джунглі. Однак, на сьогодні ми створили і законодавчі, і суспільні умови для партнерства», - зазначив Максюта.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Американська торгова палата (АТП) в Україні створила Український експертний центр з питань державно-приватного партнерства та інфраструктури для залучення приватних інвестицій у національну економіку.

Центр має стати платформою для консультацій та співробітництва між бізнесом, урядом, місцевими органами влади та міжнародними експертами, а робота з урядовими органами вже йде на достатньо ефективному рівні.

Довідка УНІАН. У 2013 році в Україні в рамках державно-приватного партнерства (ДПП) реалізовувалося 160 проектів у різних сферах господарської діяльності.

Зокрема, 71 проект у сфері водопостачання (44% укладених угод), 32 - у сфері виробництва, транспортування та постачання тепла, 16 проектів - у сфері будівництва та експлуатації транспортної інфраструктури (в тому числі морських і річкових портів).

Найпоширенішою формою співробітництва між державним і приватним секторами, за інформацією Мінекономрозвитку, залишається концесія - взаємовигідний договір, коли держава передає бізнесу права на використання якогось об'єкта чи майна.