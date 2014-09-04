У Росії запропонували ввести податок на польоти за кордон

Депутати Держдуми вирішили, що несправедливо, коли квитки на літак з Росії коштують дорожче рейсів за кордон і запропонували змінити податковий кодекс, йдеться в сюжеті "Дождя".

З ініціативою виступив депутат Олег Нілов. І запропонував для закордонних перевезень встановити ставку ПДВ на рівні 18%, а квитки на польоти по країні, навпаки, звільнити від цього податку.

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«Не повинно бути вигідніше літати на курорти Європи, Африки і Америки, порівняно з Камчаткою, Сибіром і іншими вітчизняними напрямками». А ось противники ініціативи вже назвали пропозицію першим скреготом залізної завіси.