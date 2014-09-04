Чехія виступила за скорочення списку санкцій ЄС проти Росії

Чехія підтримає фінансові санкції ЄС щодо Російської Федерації, але наполягатиме на скороченні списку санкцій продукції так званого «подвійного призначення». Рішення прийняв уряд Чехії, передає радіо "Прага".

У середу, 3 вересня, на своєму засіданні уряд Чеської Республіки офіційно схвалив думку прем'єр-міністра країни Богуслава Соботки щодо введення нового пакета санкцій ЄС щодо Росії.

Тепер зроблену Соботкою раніше заяву про те, що Чехія залишить за собою право не погоджуватися з усім, що пропонує Європейська Комісія, вносити пропозиції, зміни і навіть накладати вето, можна розцінювати не як особисту думка прем'єра, а позицію уряду країни.

Після засідання кабінету міністрів Богуслав Соботка заявив, що під час переговорів з європейськими колегами він буде захищати чеське машинобудування, яке експортує свою продукцію в Росію.

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Таким чином, можна зробити висновок, що Чехія готова накласти вето на санкції, що стосуються поставок в Росію машинобудівної продукції. Чехія підтримає фінансові санкції ЄС щодо Російської Федерації, але буде наполягати на скороченні списку санкцій за постачання продукції так званого «подвійного призначення». Машинобудування належить саме до цієї сфери.