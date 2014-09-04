Російське ембарго обійдеться ЄС у 5 млрд євро на рік

Російська заборона на поставки продовольства з Європи, відповідь Москви на введені через кризу в Україні санкції ЄС, коштуватиме Євросоюзу 5 мільярдів євро на рік, йдеться у внутрішньому документі ЄС, з яким ознайомився Reuters.

"Загальні часові обмеження, застосовувані в цей час Росією, потенційно загрожують торгівлі на суму 5 мільярдів євро", - йдеться в документі, який був представлений Єврокомісії в Брюсселі в середу.

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Міністри сільського господарства ЄС зустрінуться в Брюсселі в п'ятницю, щоб обговорити заходи у відповідь на ембарго, яке Росія оголосила в серпні.

Москва ввела річну заборону на ввезення м'ясної, рибної і молочної продукції, а також овочів і фруктів, з держав ЄС, США, Канади, Австралії і Норвегії у відповідь на санкції Заходу за роль РФ в українській кризі.